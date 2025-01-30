Ole Gunnar Solskjaer: ‘Kazanmayı Öğrenmeliyiz’

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA MACERASI SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Twente’ye deplasmanda 1-0 yenilerek organizasyona veda etti. Maç sonrasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bir dizi açıklamada bulundu.

HÜCUMDAKİ SORUNLAR VE HAYAL KIRIKLIĞI

Hayal kırıklığı yaşadığını belirten Norveçli teknik adam, “Rakibimizden bir tık daha fazla topla oynadık ama asıl önemli nokta fırsat ve şans yaratmaktı. Biz, maçı kazanmak için yeteri kadar fırsat yaratamadık. Rakibimizi açamadık bir türlü. Hayal kırıklığı yaşıyorum,” dedi. Solskjaer, kazanmayı öğrenmeleri gerektiğini vurguladı ve “Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.