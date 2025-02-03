Olumsuz Hava Koşulları Uçuşları Etkiliyor

İSTANBUL’DA HAVADAN ETKİLENEN UÇUŞLAR

İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşecek uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği bilgisi verildi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan duyuruda, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir.” ifadesine yer verildi.

YOLCULARA YENİ UYARI

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili en son durumu takip etmeleri için ilgili havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden bilgi almaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu tür hava koşullarının uçuş planlarını etkileyebileceği belirtilerek, yolcuların seyahat öncesinde durum güncellemelerini kontrol etmesi önem taşıyor.