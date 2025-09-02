Ömer Çelik, Konya’daki doktor skandalını kınadı

SKANDAL OLAYDAKİ TEPKİLER ARTIKÇA ARTIYOR

Konya’da yakın zamanda ciddi bir olay yaşandı. Meram Devlet Hastanesi’nde kıyafetinin “açık” olduğunu iddia eden genç bir kadını muayene etmeyi reddeden doktor, söz konusu kadını ‘teşhirci’ olarak suçlamıştı. Kayda alınan bu skandal görüntüler sonrasında doktora büyük tepkiler yöneltilmişti. AK Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu duruma dair açıklamalarda bulundu.

BİR KADINI TEŞHİRCİLİKLE SUÇLAMAK KABUL EDİLEMEZ

Sözcü Ömer Çelik, “Bir doktorun Konya’da bir hastayı kıyafeti yüzünden muayene etmemesi, bir kadın hastayı. Bu hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, son derece yanlış bir yaklaşımdır.” ifadesini kullandı. Hekimlik mesleğinin bir insanlık sanatı olduğunu vurgulayan Çelik, “Hekim, hayatını, insanlığın şifasına adamış kişidir. Bunun yanı sıra, Covid döneminde gördük ki, hekimler ve sağlık çalışanları, fedakarlıklarıyla vatanseverliğin tanımını yeniden yazdı.” yorumunu yaptı. Çelik, kadını teşhircilikle suçlamanın “son derece münasebetsiz” ve hekimlikle bağdaşmayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

BİR HEKİMİN GÖRMEMESİ GEREKENLER

Çelik, “Bir hekim, hastasına baktığı zaman onun kılık kıyafetini görmez. Gerçek bir hekim sadece karşısındakini tedavi etmeye ve şifa vermeye odaklanır.” dedi. Sağlık çalışanlarının vatandaşlara şifa vermek için her gün gösterdikleri fedakarlıkların önemli olduğunu belirten Çelik, bu tür tekil olayları Türk hekimliğinin bir parçası olarak görmemek gerektiğini ifade etti.

OLAYIN SEYRİ

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda, doktorun kıyafetinin “açık” olduğu öne sürülen genç kadını muayene etmeyi reddetmesi üzerine, kadının gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüş. Sosyal medya üzerinden büyük bir tepki alan bu olayın ardından, Sağlık Bakanlığı da hemen harekete geçti ve doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.