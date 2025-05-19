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Ömer Çelik: Özgür Özel’in Sözleri, Aşırı Sağ Kopyasıdır

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ÖMER ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, ‘Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün’ demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar Avrupa faşistleridir” sözlerini kullandı.

KOPYACILIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çelik, paylaşımına devam ederken, Özgür Özel’in genel başkanlık tarzını eleştirdi. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı ‘kopyacı’ bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır” şeklinde değerlendirme yaptı. Çelik, Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunan birinin, “Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış” söylemlerinin trajik olduğunu vurguladı.

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