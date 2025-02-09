Ömer Çelik: Özgür Özel Siyasi Açığı Kapatamaz

SİYASİ SORUNLAR VE CEVAPLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yönetimindeki yetersizliklerini, Cumhurbaşkanına, AK Partiye ve Cumhur İttifakına yaptığı siyasi saldırılarla kapatmaya çalıştığını belirtti. Çelik, “CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen ‘siyasi cari açığı’ kapatamaz” dedi ve bu tür saldırıların siyasi mantıktan yoksun olduğunu ifade etti.

Çelik, yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in kendi partisini yönetme konusundaki yetersizliğinin arttığını ve bu durumda Cumhurbaşkanına yönelttiği saldırıların artış gösterdiğini vurguladı. “Sn Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir” diyen Çelik, Özel’in ise “iç siyasetin amatör ligi”nde mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına karşı geçmişte yaptığı çirkin söylemleri geri alacağını öne sürdüğünü hatırlatarak bir tavsiyede bulundu.

ŞİİR OKUMALARI ÜZERİNE TAVSIYE

Çelik, Özgür Özel’in son günlerde şiir okumalarına atıfta bulunarak Cumhurbaşkanının 1997 yılında okuduğu bir şiiri, “minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker” dizesini içeren şiiri, CHP grup toplantısında okumasının oldukça anlamlı olacağını belirtti. Özel’in bu şiire ait dizeleri makam odasına asması gerektiğini vurguladı ve bu şiirdeki milli mesajları hatırlayarak parti siyasetini bu doğrultuda yönlendirmesinin faydalı olacağını belirtti.

İÇ KRİZLERİN ÜSTÜNDEN GELMEK

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi partisinin sorunlarına dönmesi gerektiğini ve enerjisini CHP’nin iç sorunlarını çözmeye harcamasını önerdi. Bunun yanı sıra, geçmişteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağır iddialarına yanıt vermesi gerektiğini ve partide “eş genel başkan” gibi davrananları kontrol altına alması gerektiğini ifade etti. Çelik, Özel’in iç kavgaları başarılı bir şekilde aşması durumunda gerçek siyasi meselelere odaklanabilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.