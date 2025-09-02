Ömer Çelik’ten Konya’daki Doktor Olayı Açıklaması

KONYA’DA SKANDAL OLAY

Geçtiğimiz haftalarda Konya’da dikkat çeken bir olay meydana geldi. Konya Meram Devlet Hastanesi’nde yaşandığı öne sürülen olayda, genç bir kadının kıyafetinin “açık” olduğunu belirterek muayene etmeyi reddeden doktor, bu kadını ‘teşhirci’ olarak nitelendirdi. Bu durumun kayda alınmış görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, “Bir kadını teşhircilik ile suçlamak, son derece münasebetsiz, hekimlik ile hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bir doktorun bir hastayı kıyafeti nedeni ile muayene etmemesi kabul edilemeyecek bir durumdur” şeklinde konuştu.

HEKİMLİĞİN TEMELİ

Çelik, hekimliğin bir insanlık sanatı olduğunu ve hekimlerin insanlığı şifa vermek için adadığını belirterek, “Hekim, hayatını insanlığa şifa vermeye adamış kişidir. Biz hekimlerimizle gurur duyuyoruz ve onların fedakarlıklarını her zaman görüyoruz” dedi. Özellikle Covid döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaların altını çizen Çelik, bu tür örneklerin Türk hekimliğinin genel pratiği olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

OLAYIN DETAYLARI

Olayın detaylarına gelirsek, Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor, genç bir kadını kıyafetinin “açık” olduğunu iddia ederek muayene etmeyi reddetmişti. Doktorun, genç kızı ‘teşhirci’ olarak damgalaması üzerine genç kadın gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sosyal medyadaki bu olay büyük bir yankı uyandırdı ve Sağlık Bakanlığı duruma müdahale ederek, doktor hakkında idari bir soruşturma başlattığını açıkladı.