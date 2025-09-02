Ömer Çelik’ten Konya doktor skandalı yorumu

SKANDAL OLAY İDDİASI

Konya’da geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir olay yaşandı. Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana geldiği iddia edilen olayda, görevli doktor, kıyafetinin “açık” olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti. Genç kıza ‘teşhirci’ ithamında bulunmasıyla kayda alınan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

ÖMER ÇELİK’TEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya’da yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Bir doktorun Konya’da değil mi, bir hastayı kıyafeti yüzünden muayene etmemesi. Bir kadın hastayı. Bu hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, son derece yanlış bir yaklaşımdır.” şeklinde konuştu. Hekimlik ile ilgili önemli vurgularda bulunan Çelik, “Hekim, hayatını, insanlığın şifasına adamış kişidir. Bu tip tekil örnekleri hekimlik sanatının, Türk hekimlerinin bir parçası olarak görmemek lazım.” dedi.

HEKİMLİĞİN TANIMI VE GÖRÜŞLER

Çelik, hekimlerin, sağlık çalışanlarının vatandaşlara şifa vermek için her gün yaptığı fedakarlıklara da dikkat çekerek, “Bir hekim, hastaya baktığı zaman, onun kılık kıyafetini görmez.” ifadesini kullandı. Gerçek bir hekimin, sadece karşısındakini tedavi etmeye ve şifa vermeye yönelik bir motivasyonu olduğunu belirtti.

İDDİALAR İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Olayın ardından, genç kız gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, Sağlık Bakanlığı’nın da harekete geçmesine yol açtı. Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.