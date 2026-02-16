Ömer Çelik’ten Netanyahu Hükümetine Sert Tepki

omer-celik-ten-netanyahu-hukumetine-sert-tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert bir yanıt geldi. Çelik, sosyal medya üzerinden Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya yönelik son adımlarını değerlendirerek, uygulanan politikayı “soykırım” olarak nitelendirdi.

MEKANSAL SOYKIRIM

Çelik, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya karşı attığı adımın, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasını temsil ettiğini belirtti. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da egemenlik dayatmasının “MEKANSAL SOYKIRIM” olduğunu ifade etti.

HERKESİN BU SALDIRGANLIĞA KARŞI ÇIKMASI LAZIM

Ayrıca, Çelik, İsrail’in soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatmasıyla genişlettiğini vurguladı. Ateşkes ve barış arayışında bulunan herkesin, bu saldırganlığa karşı durması gerektiğini dile getirdi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Son olarak, Çelik, 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.

