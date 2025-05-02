Ömer Çelik’ten “Terörsüz Türkiye” Açıklaması

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞILMAKTA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformundan “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın, ülkenin iç cephesinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacağını, Cumhuriyet’e ve demokratik siyasete güçlü bir siyasi enerji vereceğini belirtti. Ayrıca, bu sürecin temelinde vatandaşlık bağlarının güçlenmesi ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ekseninde yenilikçi fırsatlar oluşturma anlayışı yatmakta olduğunu ifade etti.

İÇ CEPHENİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMİ

Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin korunmasını ve daha ileriye taşınmasını ifade etmektedir.” dedi. Buna ek olarak, yakın bölgede halklar ve devletler arasında bir “kardeşlik cephesi” oluşturma çabasının önemini vurguladı. Emperyalist paylaşım savaşlarının dünya üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

KARALAMA KAMPANYALARINA DİKKAT

Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefinin boyutlarının daha önce net bir şekilde açıklandığını, ancak bazı çevrelerin bu hedefe ulaşılmasını engellemeye çalıştığını dile getirdi. Bu bağlamda, siyasi kaygılarla yapılan provokasyonlara dikkat çekerek, bu yaklaşımların doğru bilgi ile yönlendirilemeyeceğini belirtti. Söz konusu çevrelerin, bölgenin şartlarını kavrayamadığını ve bu durumun siyasi pusulalarının eksikliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

STRATEJİK KATKILAR VE İLERLEME

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın, ülkenin iç cephesini güçlendireceğini, Cumhuriyet ve demokratik siyasete önemli bir enerji katacağını vurgulayan Çelik, bu süreçte “kardeşlik cephesi”nin yeniden inşa edilmesi gerekliliğini öne çıkardı. Çelik, İmralı’dan gelen çağrının, terörün tüm unsurlarının sona ermesine yönelik önemli bir adım olduğunu, ilerleyen günlerde bu yönde atılacak her olumlu adımın daha sonraki gelişmeleri teşvik edeceğini belirtti. Her aşamanın yakından takip edildiğinin altını çizen Çelik, partiler arasındaki sürekli ziyaretlerin de sürecin zeminini güçlendirdiğini ifade etti.

CUMHURİYETİN DEMOKRATİK KAPASİTESİ

Çelik, Türkiye’nin, “tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkeleri doğrultusunda, millet şuuru ve devlet aklı ile hareket ettiğini ve Cumhuriyetin sorunları çözme konusundaki demokratik kapasitesinin yüksek olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.