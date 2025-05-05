Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye’de ‘Al-Ver’ Olmaz

AK PARTİ MYK TOPLANTISINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti MYK toplantısı kısa bir süre önce tamamlandı. Toplantı sonrası Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme dair önemli bilgiler paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecine de atıfta bulunan Çelik, “Terörsüz Türkiye’de ‘Al-Ver’ yok” ifadelerini kullandı. Çelik, İmralı’dan yapılan çağrının ardından terör örgütünün kendini feshetmesini ve silah bırakmasını günler içinde beklediklerini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ BEKLENİYOR

Çelik, “İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucunda terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması gerektiğini vurguladı. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını belirten Çelik, terör sorunuyla bölgede kardeşlik cephesi oluşturacaklarını söyledi. Ayrıca, terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmek için atılacak adımların demokrasiyi güçlendireceğini ifade etti.

PKK İLE İLGİLİ DAVRANIŞ BELİRTİLİYOR

Çelik, “PKK’nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanının iç cepheyi güçlendiren çağrısının ardından, bu amaca ulaşmada çeşitli provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Çelik, “Devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemeliyiz” ifadesini kullandı.

KIBRIS’TA DİYALOG ZEMİNİ VURGUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türk davasının önemine dikkat çektiğini belirten Çelik, “Kim ne derse desin adada 2 egemenliğe sahip halk var” dedi. Kıbrıs’taki TEKNOFEST etkinliğinin yoğun katılımıyla gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurguladı. Çelik, Kıbrıs Türk halkının varlığına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM BAŞKANVEKİLİNE SON GÖREV

AK Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldi. Çelik, Önder ile uzun sohbetleri hatırlatarak, Sırrı Süreyya’nın terörsüz Türkiye konusundaki mücadelelerini anarak, “Adlarımız ne kadar farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi. Önder’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRI KAYGIYLA KARŞILANDI

Dün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıya da değinen Çelik, durumu şiddetle kınadı. Siyaset kurumunun birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirten Çelik, bu tür saldırıların demokrasiyi tehdit ettiğini ifade etti. Özel’in ailesine yönelik tehditlerin sosyal medyada yayıldığını belirterek, güvenlik birimlerinin durumu yakından takip ettiğini belirtti. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.