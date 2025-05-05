Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye’de ‘Al-Ver’ Yok

TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

AK Parti MKY toplantısı birkaç dakika önce sona erdi. Toplantının ardından Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Kendisinin konuşmasında, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Terörsüz Türkiye’de ‘Al-Ver’ yok.” Çelik, İmralı’dan gelen çağrıyla ilgili olarak, “Günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz” dedi.

HEDEF BİRLİK VE KARDEŞLİK

Ömer Çelik, İmralı’dan gelen çağrının ardından terör örgütünün uzun vadede kendini feshetmesi ve silah bırakmasını beklediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin güçlendirilmesine yönelik çağrısının, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, “Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz” dedi. Çelik, bölgede etnik gruplar ve mezhepler temelinde fay hattı oluşturmaya çalışan çabalara karşı kardeşlik cephesi oluşturacaklarını ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE POLİTİKASI

Çelik, PKK’nın tüm şubelerinin silah bırakmasının büyük bir dönüm noktası olacağını söyledi. Ülkenin terörden arınmasını istemeyen odakların varlığının farkında olduklarını dile getiren Çelik, bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerini belirtti. Siyasi partiler arasındaki istişarelerin sürdüğünü, ancak herkesin terörsüz Türkiye hedefine yönlendirilmesi konusunda bir mutabakat sağlandığını ifade etti. “Yan yollara sapmadan ana yoldan ilerlemek esas olmalıdır” diyerek sürece destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

KIBRIS TÜRK DAVASI VE TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk davasının öncelikli konulardan biri olduğunu vurguladığını kaydeden Çelik, “Aynı anda orada TEKNOFEST icra ediliyordu ve farklı ülkelerden 50 bin gencin katılım göstermesi son derece kıymetli” dedi. Rum tarafından atılan mesajların ise adadaki iki halkın ve iki devletin varlığını inkar eden bir yaklaşım olduğunu ifade etti. “Kim ne derse desin, adada 2 egemenliğe sahip halk var” şeklinde konuştu.

Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını da ele aldı. Kendisiyle uzun oturumlar gerçekleştirdiklerini ve birçok konuda derin sohbetler yaptıklarını söyledi. “Geçmiş dönemde de gerek çözüm süreci gerek milli birlik, kardeşlik sürecinde beraber çalıştık” dedi. Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde farklı görüşlerden birçok insanın bir arada olmasının birliğe ve kardeşliğe dair önemli bir mesaj verdiğine dikkat çekti.

SALDIRIYI LANETLEDİ

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırıya da değinen Çelik, “Bir kere daha lanetliyoruz” diyerek siyaset kurumunun her türlü şiddete karşı birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Özgür Özel’in ailesine yönelik tehdit ve çirkin ifadelere de dikkat çekti. “Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi, takip edilmesi gereken bir süreçtir” ifadelerini kullandı. Özel’e ve tüm siyaset kurumuna geçmiş olsun dileklerini iletti.