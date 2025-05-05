Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye’de Al-Ver Yok

TOPLANTININ SONU VE AÇIKLAMALAR

AK Parti MYK toplantısı kısa bir süre önce sona erdi. Toplantı sonrası Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Çelik, “Terörsüz Türkiye’de ‘Al-Ver’ yok” sözlerini kullandı. İmralı’dan yapılan çağrının ardından, terör örgütünün günler içinde kendini feshetmesini ve silah bırakmasını beklediklerini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHETMESİ BEKLENİYOR

Ömer Çelik, “Günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanının iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak bakımından önemli olduğunu vurguladı. Bu durumun bölge için ilham kaynağı olacağını belirtti. Çelik ayrıca, bölgede etnik ve mezhepsel çatışma oluşturma çabalarına karşı, kardeşlik cephesinin oluşturulacağını ifade etti. İç cepheyi güçlendirme çabalarının sürdüğünü söyleyerek, “Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon kalkacaktır” dedi. Çelik, “Her olumlu adım, diğer olumlu adımları otomatik olarak çağıracaktır” diye ekledi.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Ömer Çelik, “PKK’nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanının iç cepheyi güçlendirme çağrısının ardından, Bahçeli’nin stratejik çağrısının gerçekleştiğine dikkat çekti. “Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır” diyen Çelik, Türk devletinin süreçteki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı. Çelik, Türkiye’nin terörden kurtulmasını istemeyen odaklara karşı hassasiyeti her zaman yüksek tutacaklarını belirtti.

KIBRIS VE KKTC’YE DİKKAT ÇEKTİ

Çelik, Kıbrıs Türk davasının öncelikli konularından birisi olduğunu ve KTCC’de yeni adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi. Aynı zamanda orada TEKNOFEST’in başarıyla gerçekleştirildiğini belirtearak, “Kim ne derse desin adada 2 egemenliğe sahip halk var” dedi. Çelik, KKTC’yi inkar eden yaklaşımların kabul edilemeyeceğini yineledi.

Çelik, dün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurladıklarını, kendisiyle uzun sohbetler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu süreçte terörsüz Türkiye konusunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir saldırı gerçekleştiğini, bu durumu lanetlediklerini ve politik ortamda şiddet karşısında birlik olunması gerektiğini ifade etti. Emniyet birimlerinin saldırıyı takip ettiğini ve hukukun gereğini yapacağını belirtti. Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti.