Ömer T. Önce Komşusunu Vurdu

Olayın Gelişimi

Aksaray Hassas Mahallesi’nde 19 yaşındaki Ömer T. ile komşusu Kuddisi A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen bu olayı tartışma takip etti ve ardından kavgaya dönüştü. Ömer T., Kuddisi A.’ya silahla ateş açarak kaçtı. Daha sonra evine dönen Ömer, annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da aynı silahla başlarından vurduktan sonra kendi üzerine ateş etti.

Ağır Yaralılar ve Müdahale

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan müdahaleler neticesinde Ömer, annesi Medine ve kardeşi Umut hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Ayrıca, saldırıda kolundan yaralanan Kuddisi A. da tedavi altına alındı ve evrak işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olay anına tanıklık eden komşu Ahmet Acar, olay sırasında balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu aktardı. Acar, Ömer’in “çok efendi biri” olduğunu ifade ederek, bu olayın iç yüzüne inanamadığını dile getirdi. Ayrıca, derhal polis ve sağlık ekiplerine haber vermek için harekete geçtiğini söyledi.