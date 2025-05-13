Önemli Hava Durumu Uyarısı Geliyor!

HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Salı günü için 5 bölgeyi kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yayınladı. Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşerken, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Yetkililer, ani su baskınları ve diğer olumsuzluklar için vatandaşları uyarıyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji’ye göre, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Adana, Hatay, Artvin, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ifade ediliyor. Yetkililer, ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40-60 km/saat hızında eseceği tahmin ediliyor. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu, İstanbul (18°C), Edirne (21°C) ve Kırklareli (17°C) gibi illerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Ege: İzmir (27°C) ve Muğla (24°C) gibi illerde parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz: Adana (24°C) ve Hatay (23°C) gibi illerde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

İç Anadolu: Ankara (21°C) ve Konya (21°C) gibi illerde yerel sağanak yağışlar görülecek.

Doğu Karadeniz: Trabzon (14°C) ve Artvin (13°C) gibi illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum (15°C) ve Malatya (22°C) gibi illerde sağanak yağış yerel olarak kuvvetli olacak.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (21°C) ve Gaziantep (24°C) gibi illerde kuvvetli yağış etkili olacak.