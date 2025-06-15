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“Ongun’dan Açıklama: Etkin Pişmanlık İddiası”

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İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun’un “etkin pişmanlık” yararlandığına dair iddialar gündeme geldi. Bu iddialara karşı Ongun, kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

BABALAR GÜNÜ MESAJI

Ongun, X platformunda yer alan açıklamasında, “Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım” şeklinde ifadeler kullandı. Ardından, “Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz” diye belirtti. Ongun, bu durumu “şer odakları” ile mahkemelerde hesaplaşma fırsatı olarak gördüğünü dile getirdi.

SİYASİ TUTUKLAMA AÇIKLAMASI

Murat Ongun, kendi durumuyla ilgili olarak, “Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim” dedi. Ongun, Türkiye’de adalet, demokrasi ve refahın sağlanması için mücadelesine devam edeceğini de vurgulayarak, cezaevindeki koşullara rağmen bu mücadeleyi sürdürme kararlılığında olduğunu belirtti.

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