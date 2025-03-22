Ongun’un 131 Sayfalık İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un 131 sayfalık emniyet ifadesi gün yüzüne çıktı.

SUÇSUZOLDUĞUNU VURGULADI

Ongun, “Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna “Herhangi bir suç işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca kendisine, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün, hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı veya herhangi bir ihale sürecinde bulundunuz mu?” sorusu yöneltildiğinde ise “İBB Başkan Danışmanı hiçbir ihaleye katılmaz. İhale süreçlerinde de bulunmaz. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldığım herhangi bir ihale yoktur. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanları ihale yetkilisi değildir. Sadece Medya AŞ’ye gelir getirici az sayıda ihale bana imzaya gelir” şeklinde cevap verdi.

TANIĞIN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 29 Ocak tarihinde alınan bir tanığın ifadesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık hava reklam alanlarının kiralanması işini Kültür AŞ üzerinden yürütmektedir” denildi. Tanık, Kültür AŞ’nin bu alanların kiralama işlemlerini genellikle ihaleyle ya da konsinye olarak üçüncü şirketlere verdiğini ifade etti. Ayrıca, “Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür AŞ tarafından yapılan ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip şartname ihalenin verileceği şirkete göre düzenlendiğini bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığından dolayı bilmekteyim” dedi. Tanığın ifadesinde, ihaleleri alan şirketlerin aslında sadece belirli sayıda işler yapıp, geri kalan ödemeleri aracılarla paylaştığını öne sürdü.

ONGUN’UN CEVABI

Murat Ongun ise bu ifadeleri değerlendirirken, “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır” yanıtını verdi. Ongun, örnek vermek gerekirse İlbak Holding ile olan billboard sözleşmesinin devam ettiğini ve ek bir iş aldığından bilgisi olmadığını belirtti. Diğer iddiaların ise asılsız olduğunu ifade etti.

KURULTAY İDDİALARI ÜZERİNE

Gizli tanığın dosyadaki ifadesinde yer alan CHP Kurultayı’na yönelik iddiaları ise “İftira” olarak nitelendirdi. Tanık, “Kurultay döneminde yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum” demişti. Wongun ise, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır” vurgusunu yaptı.