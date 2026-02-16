Onuachu, Süper Lig’de Gol Krallığına İmza Attı

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenilmesine rağmen, son dört karşılaşmada rakip kaleye gol atan Paul Onuachu, gol sayısını 16’ya çıkararak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Nijeryalı oyuncu, kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de 21 maçta 15 gol atmayı başarmıştı. Onuachu, bu süreçte 102 dakikada bir gol ile ortalama 0.71 gol istatistiğiyle takımının en önemli hücum elemanı olmayı sürdürdü.

DHA AZ MAÇTA DAHA ÇOK GOL ATTI

Onuachu, özellikle hava toplarındaki becerisi ve ceza sahasında fiziksel avantajıyla dikkat çekerek, Trabzonspor’un skor yükünü üstlenen isimlerden biri oldu. Bu sezon, bordo-mavili renklere kiralık olarak katıldığı zaman diliminde, Süper Lig’de 19 maçta 16 gol atarak önemli bir başarı sergiledi. Tecrübeli forvet, dakika başına gol ortalamasını 101 dakikaya düşürürken, maç başına 0.84 gol ile daha yüksek bir verimlilik elde etti.

GOLLERİN YÜZDE 37’Sİ ONDAN

Onuachu’nun bu sezon gol pozisyonlarını değerlendirme oranında belirgin bir artış yaşandı. Ceza sahasındaki etkili performansını devam ettiren Nijeryalı oyuncu, takımına doğrudan katkı sağlayarak daha yüksek bir yüzdelik oranla gol üretti. Karadeniz temsilcisi, ligde 22 maçta 43 gol atarken, Onuachu 16 gollük katkısıyla en skorer oyuncu olarak öne çıktı. Gollerin yüzde 37.2’si bu futbolcudan geldi.

46 MAÇTA 34 GOL

Trabzonspor forması altında 46 resmi maçta 34 gol atan Paul Onuachu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 karşılaşmada 15, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 2 gol kaydetti. Bu sezonun verileriyle, ligde 19 maçta 16 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşmada 1 gol atma başarısı gösterdi.