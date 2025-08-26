Op. Dr. A.Y. Taciz İddiasıyla Gözaltında!

HASTA YAKININA TACİZ İDDİASI

Şanlıurfa’da görevli Op. Dr. A.Y.’nin, bir hasta yakını olan İ.D.’yi sosyal medya aracılığıyla taciz ettiği iddia ediliyor. İddiaya göre, hastanede muayene sürecinden geçen İ.D., evine döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajları kontrol etti. Mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark eden İ.D., durumu eşine iletti.

SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYET

Çift, söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hastane başhekimliğine de şikayette bulundu. Şikayet üzerine hastane yönetimi ilgili doktor hakkında idari bir soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Valiliği de doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği açıklamasında, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.