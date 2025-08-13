OPEC 2026’da Petrol Talep Tahminini Yükseltti

PETROL İHRACATINA İLİŞKİN ÜRETİM ARTIŞI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ham petrol üretimi, temmuz ayında önceki aya göre günlük 263 bin varil artarak 27 milyon 543 bin varile ulaştı. OPEC’in aylık petrol piyasası raporunda, üretimdeki en büyük artış Suudi Arabistan’da, en büyük düşüş ise Irak’ta meydana geldi. Suudi Arabistan, en büyük üretici konumunu koruyarak günlük üretiminde 170 bin varil artışla 9 milyon 526 bin varil seviyesine ulaşırken, Irak’ta üretim 51 bin varil azalarak 3 milyon 902 bin varile düştü. Böylece, OPEC’in toplam ham petrol üretimi temmuzda günlük 263 bin varil artarak 27 milyon 543 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC VE OPEC+ ÜRÜTİM VERİLERİ

Bu dönemde OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 335 bin varil artış göstererek 41 milyon 940 bin varile yükseldi. OPEC, bu yılki küresel petrol talebi artış tahminini değiştirmedi. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

TALEP ARTIŞI VE ÖNGÖRÜLER

Yapılan hesaplamalara göre, OECD dışı ülkelerde günlük talep artışı yaklaşık 1 milyon 150 bin varil, OECD ülkelerinde ise sadece 140 bin varil düzeyinde gerçekleşecek. Toplam talebin, günlük 59 milyon 330 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 810 bin varilinin ise OECD ülkelerinden gelmesi öngörülüyor. OPEC, gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi için günlük yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü bir revizyon yaptı ve 2026’da talebin günlük yaklaşık 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşmasını bekliyor. Bu değişiklikte, OECD Amerika, OECD Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika’da beklenen daha iyi ekonomik performansın etkili olacağı düşünülüyor. Talep artışının gelecek yıl, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 230 bin varil, OECD ülkelerinde ise 150 bin varil seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.