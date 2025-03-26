OpenAI, ChatGPT Sesli Modunu Güncelledi

OpenAI, yapay zeka alanında önemli bir yenilik yaparak ChatGPT’nin sesli modunu güncelleyerek kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Yeni güncelleme ile ChatGPT, daha doğal ve insan benzeri bir ses tonuyla iletişim kurabiliyor. Önceki sürümde yaşanan kesintiler ve ani yanıt verme problemleri ortadan kaldırılarak, kullanıcılar için daha akıcı bir sohbet ortamı sağlanmış durumda.

KONULARDA ARTIK KESİNTİ YOK, DAHA YARATICI CEVAPLAR VAR

Yenilikçi sesli modu sayesinde, birçok kullanıcının karşılaştığı konuşma kesintisi sorunu artık çözülüyor. OpenAI, yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin kullanıcıların iletişimini daha sabırlı ve doğal bir şekilde dinleyeceğini belirtiyor. Ayrıca, özellikle ücretli aboneler için yapay zekanın verdiği cevapların daha direkt, ilgi çekici, özlü, spesifik ve yaratıcı hale geleceği ifade ediliyor.

SESİ OLAN ASİSTANLAR ARASINDA REKABET ARTIYOR

OpenAI’ın bu güncellemeleri, sesli asistanlar arasındaki rekabetin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Büyük teknoloji firmalarının insan gibi konuşabilen yapay zeka tabanlı sesli asistanlar geliştirmeye başlaması, bu alandaki yarışın daha da kızışmasına neden oluyor. OpenAI, bu yeniliklerle sesli asistan teknolojisini bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.