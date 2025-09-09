OpenAI’ın Kâr Amacı Güden Planı Kriz Yarattı

YAPAY ZEKADA CİDDİ ENGELLER

OpenAI, kâr amacı güden bir şirkete dönüşüm planıyla ciddi siyasi ve hukuki engellerle karşılaşabiliyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, şirketin yeniden yapılanma sürecini incelemeye aldı. Hayır kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri bu planın kamu yararına aykırı olduğunu öne sürüyor.

YATIRIM RİSKİ VE FİNANSMAN ENDİŞESİ

Sam Altman liderliğindeki OpenAI, bu dönüşümü gerçekleştiremezse yaklaşık 19 milyar dolarlık fonu destekleyen yatırımcıların desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya geliyor. Bu durum, OpenAI’ın maliyetli veri merkezleri, özel çipler ve yapay zeka araştırmaları gibi stratejik yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

BAŞSAVCILIKTAN İNCELEME

Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, “hayır kurumu güven yasası” çerçevesinde, planın hayırsever kaynakları özel hissedarların çıkarlarına kullanıp kullanmadığını denetliyor. Ayrıca, ChatGPT ile uzun süreli etkileşim sonrası yaşanan intihar vakaları da gündeme geldi. Başsavcılık, bu ölümleri OpenAI’ın kamu yararından uzaklaşarak kâr önceliklerine yönelmesinin bir işareti olarak değerlendiriyor.

LOBİ FAALİYETLERİ VE TAVİZLER

Bu tepkiler üzerine OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın isimlerle Sacramento’da lobi faaliyetlerine başladı. Ayrıca, sivil toplum örgütlerine 50 milyon dolar destek verme sözü verdi. Mayıs ayında açıklanan plana göre, kâr amacı güden şirketin kontrolü hâlâ kâr amacı gütmeyen üst kuruluşta kalacak.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan baskılar karşısında OpenAI, tam kâr amacı güden yapısından ziyade Public Benefit Corporation (PBC) modeline geçmeyi planlıyor. Bu yapı, yatırımcı çıkarlarını gözetirken aynı zamanda kamu yararını da korumayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişimin muhalefeti tamamen ortadan kaldırmayacağını ifade ediyor. 2015’te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, ilerleyen süreçte Microsoft ve diğer yatırımcılardan on milyarlarca dolarlık fon sağlayan kâr amaçlı bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Yeni tartışmalar, şirketin kuruluş misyonuyla bugünkü hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme getiriyor.