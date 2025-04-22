Ordu’da 2 Araç Çarpıştı

KAZANIN DETAYLARI

Ordu’nun Ünye ilçesinde Çevre Yolu Göbü Mahallesi Çaybaşı kavşağında bir trafik kazası gerçekleşti. Çaybaşı yönüne doğru giden Serkan E. yönetimindeki otomobile, Ordu istikametinde ilerleyen Ali B. yönetimindeki araç yandan çarpıyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada otomobilde bulunan yolcular Ersan E. ve Duygu E. yaralanıyor. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara gerekli müdahaleyi yaparak onları Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor.

HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Yaralıların hayati durumlarının tehlikede olmadığı bilgisi geliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatılıyor.