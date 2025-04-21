Ordu’da 2 Araç Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Çevre Yolu Göbü Mahallesi’nde yer alan Çaybaşı kavşağında bir kaza gerçekleşti. Çaybaşı istikametine doğru hareket eden Serkan E. yönetimindeki otomobile, Ordu yönünden gelen Ali B. yönetimindeki başka bir araç yan tarafından çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı. Olay yerine hızlı bir şekilde yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve onları Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKE DURUMU

Yaralıların durumu değerlendirildiğinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak ise gerekli soruşturma süreci başlatıldı.