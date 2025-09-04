Ordu’da Bacanaklar Arasında Husumet Cinayetle Bitti

OLAYIN DETAYLARI

Ordu’nun Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta üzücü bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su dolayısıyla uzun süredir aralarında devam eden husumet bulunan Hasan Ballı (60) ile bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Çıkan arbedede Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) 3 el ateş etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından zanlı, evinin çevresinde jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma süreci devam ediyor.