Ordu’da Bacanaklar Arasında Kavga: Cinayet

ORDU’DA FECİ OLAY

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun süredir aralarında sorun bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde yeniden karşılaştı. Başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

YAŞAMINI KAYBEDENLER

Kavga sırasında Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı silahla bacanağı Hasan Ballı ve ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) 3 el ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ZANLIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Hüseyin Tarakçı’nın, evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandığı bilgisi verildi. Soruşturma süreci devam ediyor.