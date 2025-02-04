Ordu-Giresun Arası 15 Dakikaya Düşecek

PROJE İLE ORDU-GİRESUN ARASI KISALACAK

‘Karadeniz Sahil Yolu Projesi’ kapsamında devam eden Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabındaki inşaat çalışmaları sürüyor. Proje tamamlandığında Ordu ile Giresun arasındaki seyahat süresi 15 dakikaya düşecek ve bu durum yakıt ile zaman tasarrufu sağlıyor. Çalışmaları 2007 yılında başlayan ve temeli 2012 yılında atılan projenin 11 kilometrelik birinci etabı 2019 yılında tamamlanarak hizmete girdi. ‘Türkiye’nin en pahalı çevre yolu projesi’ olarak nitelendirilen Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında toplamda 21,4 kilometre uzunluğa sahip, 6 tünel, 11 çift köprü, 5 tek köprü ve 7 farklı seviyeli kavşak bulunuyor. Akçatepe-1 Tüneli’nin son perdesi 2022 yılında kaldırıldı, Akçatepe-2 Tüneli’nde ise çalışmalar devam ediyor.

TRAFFİK RAHATLIYOR VE ZAMAN KAZANDIRIYOR

Ordu-Giresun arasında 15 dakikaya inme hedefi olan proje, ilk etabının devreye girmesiyle Ordu’daki trafiği önemli ölçüde hafiflettiği gibi şehir içindeki araç yoğunluğunu da azaltıyor. Transit geçişleri hızlandırarak, ikinci etap tamamlandığında Ordu-Giresun arasındaki mesafe şu anki 40-45 dakikadan 15 dakikaya düşecek.

ŞEHİR HASTANESİ’NE BAĞLANTILAR OLUŞTURACAK

Devam eden Ordu Şehir Hastanesi’ne de bağlantı noktalarına sahip olan bu yol, ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca şehrin trafik akışını da iyileştiriyor.

BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET OLACAK

Altınordu Eskipazar Mahallesi’nin muhtarı İlhan Karaağaç, “Şu anda bir tane açılacak tünel ile 3-4 tane de köprü kaldı. Devletimiz ödenek gönderdiği sürece burası bitecek. Çalışmalar devam ediyor. Ordu’nun tarihi değişecek çünkü bu yol açıldığında Giresun 15 dakikaya inecek, Trabzon 3 saatten 2 saate kadar düşecek. Bu, uzun yol şoförleri ve vatandaşlar için çok ekonomik olacak. Karadeniz Bölgesi için büyük bir hizmet. Havalimanı da yakın olduğu için aktif bir şekilde kullanılacak” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA İYİLEŞTİ

Muhtar Karaağaç, çevre yolunun ilk etabının geçtiği alanın daha önce atıl durumda olduğunu belirterek, “Eskiden buralar atıl vaziyette ve bataklıktı, çakal bile çıkmazdı. Ama şimdi buralar Paris gibi oldu. Allah bu şekilde hizmet sunanlardan ve devletimizden razı olsun. Hizmet geldikçe her şey güzelleşiyor ve değer kazanıyor” dedi.

ULAŞIM KOLAYLAŞACAK, ŞEHİR RAHATLAYACAK

Akçatepe bölgesinde yaşayan Cengiz Atmaca, “Ulaşım açısından çok kısalacak ve şehir bir hayli rahatlayacak. Ordu içinde işi olmayan araçlar bu yolu kullanacak. Tüneller yapılıyor ancak biraz uzun sürdü. Şu anda çalışmalar var ancak biraz daha tempolu olursa daha iyi olur” şeklinde ifadelerde bulundu.