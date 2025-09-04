Gündem

Orduda Bacanaklar Arasında Kavga: 2 Ölü

orduda-bacanaklar-arasinda-kavga-2-olu

FACİANIN YAŞANDIĞI YER VE OLAYIN GELİŞİMİ

Ordu’nun Ünye ilçesinin Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ında korkunç bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun zamandır aralarında sorun bulunan Hasan Ballı (60) ile bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. İkilinin arasında yeniden alevlenen tartışma kısa sürede bir kavgaya dönüştü.

TAŞINAN SİLAHLA YAPILAN SALDIRI

Çıkan kargaşada Hüseyin Tarakçı, yanında bulunan tabancasıyla bacanağı Hasan Ballı ve kardeşi Mehmet Ballı’na (63) toplamda 3 el ateş etti. Olayın ardından çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE KAYBETTİLER

Gelip inceleme yapan sağlık ekipleri, Hasan Ballı ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Zanlı Hüseyin Tarakçı, evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Edirne’deki Olayda Yeni Gelişme Var!

16 yaşındaki eski sevgilisini 30 kez bıçaklayarak katleden 15 yaşındaki zanlı, ifadesinde 'Gözüm karardı, hatırlamıyorum' şeklinde konuştu.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 231

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında ölü sayısı 64 bin 231'e, yaralı sayısı ise 161 bin 583'e ulaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana artış sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.