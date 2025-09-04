Orduda Bacanaklar Arasında Kavga: 2 Ölü

FACİANIN YAŞANDIĞI YER VE OLAYIN GELİŞİMİ

Ordu’nun Ünye ilçesinin Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ında korkunç bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun zamandır aralarında sorun bulunan Hasan Ballı (60) ile bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. İkilinin arasında yeniden alevlenen tartışma kısa sürede bir kavgaya dönüştü.

TAŞINAN SİLAHLA YAPILAN SALDIRI

Çıkan kargaşada Hüseyin Tarakçı, yanında bulunan tabancasıyla bacanağı Hasan Ballı ve kardeşi Mehmet Ballı’na (63) toplamda 3 el ateş etti. Olayın ardından çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE KAYBETTİLER

Gelip inceleme yapan sağlık ekipleri, Hasan Ballı ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Zanlı Hüseyin Tarakçı, evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.