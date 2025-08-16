Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik Başvurusunda Bulundu

orgeneral-kemal-yeni-emeklilik-basvurusunda-bulundu

ATAMA KARARLARI VE EMEKLİLİK SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Orgeneral Kemal Yeni, Genelkurmay 2. Başkanı görevinden Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı’na getirilmişti. Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebin de işleme alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE GELECEK ATAMA

Orgeneral Kemal Yeni, 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenmişti ve 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı yapıyordu. Yeni’nin emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması sürecinin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

15 Milyon Kişiye Kanser Tarama SMS’i

Sağlık Bakanlığı, yeni bir uygulama başlatarak ücretsiz kanser taramaları için vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapacak.
Gündem

Türkiye’de Nüfus Yaşlanıyor, Çocuk Azalıyor

Son açıklanan nüfus istatistikleri, Türkiye'deki 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısının 2025'te 4 milyon 945 bin 831'e düşerek tarihsel bir dip yaptığına işaret ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.