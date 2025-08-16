Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik Başvurusunda Bulundu

ATAMA KARARLARI VE EMEKLİLİK SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Orgeneral Kemal Yeni, Genelkurmay 2. Başkanı görevinden Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı’na getirilmişti. Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebin de işleme alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE GELECEK ATAMA

Orgeneral Kemal Yeni, 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenmişti ve 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı yapıyordu. Yeni’nin emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması sürecinin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.