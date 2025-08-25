Orhangazi’de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

DEHŞET VEREN KAZA ORHANGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşanan feci bir kaza, saat 13.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Tozkoparan Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında meydana geldi.

İNŞAATTA DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

İnşaatta kalıp ustası olarak görevli 31 yaşındaki El Musa Almatayer, 3’üncü katta kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten yere düştü. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri durumu öğrenerek belirtilen adrese sevk edildi.

KURTARILAMADI, YAŞAMINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Almatayer, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü, fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat sürüyor.