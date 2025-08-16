Orhangazi’de Kuzen çatışması: Vuruldu ve öldü

OLAYIN GÜNDEMİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Seyfi Baylar kuzeni A.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından traktörüyle bölgeden uzaklaşırken silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle vurulan Baylar hayatını kaybetti, kuzen A.B. ise tutuklandı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Seyfi Baylar, Narlıca Mahallesi’ndeki amcasının 52 yaşındaki oğlu A.B.’nin bağ evine gitti. Aralarında daha önce yaşanan husumet nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Baylar, evine dönmek için traktöre bindi. Bu sırada, A.B. kuzeni Baylar’a tüfekle ateş etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Seyfi Baylar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından Baylar’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli A.B., Narlıca Mahallesi’ndeki saklandığı yerden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.