Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’yla devam eden sezonda birçok milli futbolcu kulüpleriyle sahne alıyor. Bu isimlerden ikisi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran tarihinde Benfica’nın Auckland City ile oynadığı karşılaşmada, Kökçü ilk 11’de yer aldı ve 61. dakikada Renato Sanches ile yer değiştirerek oyundan alındı.

TEKNİK DİREKTÖRLE ÇATIŞMA

Maçta 1 asistle oynayan Orkun Kökçü, oyundan çıkarılırken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Milli futbolcu ile teknik direktör arasında süren tartışma, kenarda devam etti ve bu gergin anlar, 6-0 sona eren maçın önüne geçerek spor kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Orkun Kökçü, Lage ile yaşadığı tartışmanın ardından ilk kez bir açıklama yaptı. Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor,” şeklinde konuştu.

DENeyİMLERİNİN PAYLAŞIMI

Kökçü, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir, ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil,” açıklamasında bulundu.