Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA MİLLİ FUTBOLCULAR ETKİNLİK GÖSTERİYOR

Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası devam ederken, birçok milli futbolcu kulüpleriyle sahalarda boy gösteriyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de bu kulüplerden biri olan Benfica ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran tarihinde Auckland City ile oynanan karşılaşmada Orkun Kökçü, ilk 11’de yer almış, 61. dakikada Renato Sanches’e yerini bırakmıştı.

Karşılaşmada 1 asist gerçekleştiren Orkun Kökçü, oyundan alındığı sırada teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki göstermişti. Milli futbolcu ile teknik direktörü arasındaki tartışma, oyun sırasında oldukça hararetli bir şekilde devam etmişti. İkili arasında yaşanan gergin anlar, 6-0 sona eren maçın önüne geçerek spor kamuoyunda geniş bir yankı bulmuştu. Orkun Kökçü, tartışmadan sonra DAZN’a yaptığı açıklamada, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.

BENFICA OYUNCULARI VE FUTBOLDA YAŞANAN GERGİNLİKLER

Kökçü, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil” şeklinde sözlerini sürdürdü. Orkun Kökçü’nün bu açıklamaları, hem kişisel deneyimini hem de takım dinamiklerini gözler önüne serdi.