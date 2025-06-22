Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA TÜM GÖZLER MİLLİ FUTBOLCULARDA

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’yla devam eden sezonda pek çok milli futbolcu, kulüpleriyle sahne alıyor. Bu isimlerden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica ile C Grubu’nda yer alıyorlar. 20 Haziran’da Benfica’nın Auckland City ile oynadığı karşılaşmada, Kökçü ilk 11’de yer aldı ancak 61. dakikada Renato Sanches ile değiştirilmişti.

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN TEKNİK DİREKTÖRLE TARTIŞMASI

Müsabakada 1 asist ile oynayan Orkun Kökçü, oyundan alındığında teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Milli futbolcu ile hocası arasındaki gergin tartışma, ikilinin kenarda bulundukları sırada devam etti. Orkun ve Bruno Lage arasındaki bu anlar, karşılaşmanın 6-0 sona ermesi ile birlikte spor camiasında dikkat çekti.

KÖKÇÜ’DEN AÇIKLAMALAR

Orkun Kökçü, Lage ile yaşadığı tartışma sonrasında ilk kez DAZN’a konuştu. Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Kökçü, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil” dedi.