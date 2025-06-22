Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA KATILAN MİLLİ FUTBOLCULAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası devam eden sezonda birçok milli futbolcu kulüpleriyle birlikte sahne alıyor. Bu isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da Benfica’nın Auckland City ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Orkun Kökçü, 61. dakikada Renato Sanches ile yer değiştirdi.

ORKUN KÖKÇÜ VE BRUNO LAGE ARASINDAKİ TARTIŞMA

Karşılaşmada bir asist yapan Orkun Kökçü, oyundan alındığı anda teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Milli futbolcunun hocasıyla yaşadığı tartışma, oyunun sonucunda gergin anlar yaşanmasına sebep oldu ve bu durum spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Orkun Kökçü, Lage ile yaşadığı tartışmanın ardından ilk kez bir basın yayın organına konuştu.

KÖKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kökçü, yaşananlarla ilgili “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.