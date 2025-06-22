Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA KATILIM

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bu sezon birçok milli futbolcunun kulüpleriyle birlikte sahneye çıkmasına vesile oluyor. Bu isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Benfica kadrosuyla C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da Auckland City ile oynanan maça ilk 11’de başlayan Orkun Kökçü, 61. dakikada yerini Renato Sanches’e bırakmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLE YAŞANAN GÜNDEME DAMGA VURAN TARTIŞMA

Orkun Kökçü, maçta 1 asistle oynadıktan sonra oyundan alındığı andaki tavırlarıyla dikkat çekti. Oyunu terk ederken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Aralarındaki tartışma, ikilinin kenarda bulunduğu sırada hararetli bir şekilde devam etti. Kökçü ile Lage arasındaki gergin anlar, 6-0 sona eren maçın önüne geçerken, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Orkun Kökçü, bu tartışmanın ardından ilk kez DAZN’a açıklamada bulundu.

OLAYIN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil.” dedi.