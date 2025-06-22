Orkun Kökçü, Lage ile tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA KATILAN MİLLİ FUTBOLCULAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası devam ederken, birçok milli futbolcu kulüpleriyle bu önemli organizasyonda mücadele ediyor. Bu futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica takımı ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran tarihinde Benfica ile Auckland City arasında gerçekleşen maçta, Kökçü ilk 11’de yer aldı ve 61. dakikada Renato Sanches ile görev değişimi yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ VE BRUNO LAGE ARASINDAKİ TARTIŞMA

Orkun Kökçü, karşılaşmada bir asist yaptı ancak oyundan alındığı esnada teknik direktör Bruno Lage’ye karşı sert bir tepki gösterdi. Milli futbolcu ile hocası arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve bu anlar, 6-0’lık maç sonucunun önüne geçti. Bu gergin diyalog, spor kamuoyunda geniş bir yankı buldu.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN AÇIKLAMALAR

Orkun Kökçü, Bruno Lage ile yaşadığı tartışmanın ardından DAZN’a konuştu. Kökçü, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.” ifadelerini kullandı. Kökçü, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir, ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil.” şeklinde de eklemelerde bulundu.