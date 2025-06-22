Orkun Kökçü Ve Lage Tartıştı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI

Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birçok milli futbolcu kulüpleriyle sahne alıyor. Bu isimler arasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica ile C Grubu’nda mücadele ediyor. 20 Haziran’da Benfica’nın Auckland City ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Kökçü, 61. dakikada yerine Renato Sanches’e geçti.

ORKUN KÖKÇÜ VE BRUNO LAGE ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmada 1 asistle oynayan Orkun Kökçü, oyundan alındığı an teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. İkili arasındaki hararetli tartışma devam ederken, kenarda geçirdikleri süre zarfında diyalogları dikkat çekti. Orkun Kökçü ve Bruno Lage arasındaki bu gergin anlar, 6-0 gibi bir skorla sona eren maçın gündemini sarmaladı. Kökçü, Lage ile olan tartışmasını değerlendirmek üzere ilk kez DAZN’a konuştu.

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kökçü, yaptığı açıklamalarda, “Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.” dedi. Ayrıca, Kökçü, “Bunu deneyimleyen tek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Futbolda bunun olması normaldir ancak hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey bu değil.” şeklinde ifadeler kullandı.