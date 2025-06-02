YALOVA’DA KAYBOLAN MUSTAFA ERDOĞDU İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yalova’daki ikametinden önceki gün öğle saatlerinde kaybolan Mustafa Erdoğdu’nun yakınları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucu Erdoğdu’nun en son dün saat 15.00 civarında Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezi yakınlarında görüldüğünü belirledi.
ARAMALAR SONUCUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ortaburun Barajı yönüne doğru gittiği tespit edilen Mustafa Erdoğdu için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, saat 22.00 sıralarında Erdoğdu’nun Ortaburun Barajı civarındaki ormanda cansız bedeni bulundu. Bulunan cesedin yakınlarında uyuşturucu madde tespit edildi. Bekar olduğu öğrenilen Erdoğdu’nun kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucuyla ortaya çıkacak.