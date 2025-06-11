Ormanda Mangal Yakan Tutuklandı!

ORMAN YANGINI OLAYI

Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi’nde 8 Haziran’da meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ancak bu yangın, yaklaşık 2 dönümlük alanda birçok kızılçam ağacının zarar görmesine yol açtı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangınla ilgili incelemelerini başlatan jandarma, yapılan araştırmalar sonucunda yangına ormana yakın arazide mangal yakan D.Ç.’nin neden olduğunu belirledi. D.Ç., yangının çıktığı gün gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından D.Ç., bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yangın olayıyla ilgili süreç devam ediyor.