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Ormanlara Girişler 1 Haziran Yasaklandı!

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YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Çanakkale Valiliği, yaz mevsiminde beklenen yüksek sıcaklık, rüzgar ve düşük nem oranlarının orman yangını riskini artırabileceği konusunda yeni tedbirler aldığını bildirdi. Valilik, Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma çerçevesinde, 6831 Sayılı Orman Kanunu’na dayanarak, orman alanlarına girişlerin 1 Haziran’dan itibaren 30 Eylül 2025’e kadar yasaklandığını açıkladı.

METEOROLOJİK ŞARTLARIN ÖNEMİ

Açıklamada, “Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır” şeklinde ifade edildi.

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