Orta Doğu’da Gerilim Artıyor: Rotalar Değişti

İSRAİL’İN OPERASYONU VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

İsrail’in İran’ın nükleer faaliyetlerini hedef alan “Rising Lion” operasyonu, Orta Doğu’da gerilim artışına neden olurken, havacılık sektöründe de önemli değişiklikler ortaya çıkardı. İran ve Irak’ın hava sahalarını kapatması, hem yolcu hem de ticari uçuşlar için kullanılan rotaların yeniden şekillenmesine yol açtı.

SALDIRILAR VE HAVA SAHASI KAPANMASI

13 Haziran 2025 sabahı, İsrail, İran’ın Tahran, Natanz gibi şehirlerindeki nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldı. Bu operasyonda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri’nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey askeri yetkili hayatını kaybetti. İran, sivil uçuşlara kapalı hava sahalarıyla misilleme hazırlığı yaparken, Irak da güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapattı. Hava sahalarının kapanması, havayolu şirketlerini yeni uçuş rotaları belirlemeye zorladı.

UÇUŞ ROTALARINDAKİ DEĞİŞİM

Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan uçaklar, normalde İran ve Irak üzerinden Türkiye’ye ve oradan Avrupa ile ABD’ye yönelmekteydi. Ancak hava sahalarının kapanması nedeniyle, havayolu şirketleri rotalarını Suudi Arabistan’ın kuzeyine, ardından Ürdün’ün güneyine ve Mısır’ın kuzeydoğusuna veya Türkiye ile Yunanistan hava sahasına çevirme durumunda kaldı. Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet’in Tahran uçuşları ya İstanbul’a geri döndü ya da Bakü’ye yönlendirildi. Ayrıca Air India, 15’ten fazla uçuşunu iptal ettiğini ve rotalarını değiştirdiğini açıkladı.

HAVACILIK VE TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Havacılık sektörü, yolcu taşımacılığının yanı sıra küresel ticaretin de önemli bir parçasıdır. İran ve Irak hava sahalarının kapanması, kargo taşımacılığında gecikmelere sebep oldu ve yeni bu rotalar yakıt maliyetlerinde artışa yol açtı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran ve İsrail’de “gereksiz seyahatten kaçınma” konusunda uyarırken, Delhi Havalimanı da uçuş programında değişiklikler olduğunu duyurdu.