“Orta Doğu’daki Gerginlik Altın Fiyatlarını Yükseltti”

ORTA DOĞU’DAKİ GERGİNLİKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Orta Doğu’daki artan gerginlik, küresel piyasalara ve altın talebine ciddi etkiler yaratıyor. Güvenli liman olarak değerlendirilen altın, yatırımcıların dikkatini çekerek tarihi zirvelere ulaşmakta. Gram altın, 3 bin 180 TL barajını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da 2 bin 782 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, altın fiyatının yıl sonu itibarıyla 3 bin 300 TL seviyelerine yükselebileceğine dikkat çekiyor.

KAPALIÇARŞI’DA YOĞUN TALEP

Kapalıçarşı’daki kuyumcular, “Savaş olduğu sürece yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına talep gösteriyor. Dolayısıyla rekor görmeye devam edeceğiz” açıklamasını yapıyor. Ayrıca vatandaşların özellikle gram altın ve çeyrek altına yönelmesi esnafın yoğun bir talep olduğunu belirtmesine sebep oluyor. Ekonomistler, Orta Doğu’daki gerginliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının artmaya devam edebileceğini öngörüyor.

YATIRIMCILARIN DİKKATİ ALTINDA

Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler ve İsrail’in saldırıları sonucunda altın fiyatlarındaki rekor artış, yatırımcıları ve ekonomistleri sürekli bir izleme durumuna sokmuş durumda. Kapalıçarşı esnafından Engin Baş, savaş olduğu sürece yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altına olan talebin devam edeceğini belirterek, “Dolayısıyla rekor görmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıyor. Gram altının tavan yaparak 3 bin 180 TL’yi aştığını ve ons altının 2 bin 782 dolar seviyesinde işlem gördüğünü vurgulayan Baş, yıl sonunda gram altın fiyatının 3 bin 300 TL’yi göreceğini öngörüyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

31 Ekim 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın satış fiyatları ise şöyle: