Orta Hamam’da Tellaklık Geleneği Sürüyor

GELENEKSEL HAMAM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK

Bolu’da yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan Orta Hamam, geleneksel hamam kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü hizmet veren bu tarihi mekanda tellaklık yapan Dursun Arslan, mesleğin yok olmaması için elinden geleni yaptığını söylüyor. Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdüren Arslan, gençlerin tellaklığa karşı ilgi göstermediğini belirtiyor. Arslan, “Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim” diyor.

GENÇLERİN İLGİSİ DÜŞÜK

Dursun Arslan, gençlerin tellaklığa maalesef ilgi göstermediğini ifade ediyor. “Şimdiki gençlik pek istemiyor bu mesleği, bizden sonra mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim. Günümüz gençleri akşam 17.00-18.00 olduğunda mesailerini bitiriyor ancak bizim çalışma saatlerimiz çok daha uzun” sözleriyle gençlerin çalışma saatleri ve meslek anlayışındaki farklılıklara dikkat çekiyor.

AYLIK GELİR VE HAMAMIN FAYDALARI

Arslan, aylık gelirini de açıklayarak, “Hizmetimiz yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Keseyi ve masajı yapıyoruz. Giriş ücretimiz 330 lira, kese ve masaj dahil olursa toplam 500 lira oluyor. Ortalama 14-15 saat çalışıyoruz ve günlük kazancımız 800-1000 lira arasında değişiyor. Aylık kazancımız yaklaşık 50 bin lirayı buluyor” diyor. Hamamın sağlık açısından birçok faydası olduğunu da belirten Arslan, “Gözenekler açılıyor, ölü deri atılıyor. Aynı zamanda üşütmeye de iyi geliyor. Vücut için oldukça faydalı bir uygulama. Ayda bir kez hamama gelmek yeterli olacaktır” ifadeleriyle hamam kültürünün sağlık yönüne vurgu yapıyor.