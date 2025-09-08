Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de Yayınlandı

EKONOMİK HEDEFLER VE BÜYÜME TAHMİNLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirleniyor. 2023 yılı için büyüme tahmininin yüzde 3,3 olduğu ifade ediliyor. Ekonominin 2026 yılında yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028 yılında ise yüzde 5 oranında büyümesi bekleniyor.

ENFLASYON HEDEFLERİ VE İŞSİZLİK ORANI

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 16, 2027 yılı için ise yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 olarak belirleniyor. OVP’de bu yıl sonu işsizlik oranının yüzde 8,5 olacağı öngörülerek, gelecek yıl için hedef yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 yılı için yüzde 7,8 olarak belirleniyor.

TİCARET VE İTHALAT TAHMİNLERİ

2025 yılı sonu itibarıyla ihracatın 273,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. 2026’da bu rakamın 282 milyar dolar, 2027’de 294 milyar dolar ve 2028’de ise 308,5 milyar dolar olması hedefleniyor. İthalatın ise bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde olacağı, 2026’da 378 milyar dolar, 2027’de 393 milyar dolar ve 2028’de 410,5 milyar dolar olmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

OVP’NİN TEMEL HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI

OVP, makro politikaları, temel ekonomik büyüklükleri ve kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bir belge olarak merkezi yönetim bütçesi hazırlama sürecini başlatıyor. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmelere dayanarak belirlenen makroekonomik hedeflerle birlikte, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. Program, 12’nci Kalkınma Planı’nın hedefleriyle uyumlu olarak mali disiplini korumayı, ekonomik istikrarı güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi ön plana çıkarıyor.

OVP’nin hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması gereken dönüşüm adımları ve takvim, program dönemi boyunca belirleyici olacak. Öne çıkan politikalar arasında yeşil ve dijital ekonomiye geçişin sağlanması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi yer alıyor.