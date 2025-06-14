Ortadoğu’da Kriz, Piyasalarda Şok Yarattı

ORTADOĞU’DA KRİZ VE KÜRESEL PİYASALARDA ŞOK ETKİ

Ortadoğu’da meydana gelen yeni kriz, küresel piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısına İran’ın yüzlerce balistik füze ile yanıt vermesi, küresel ekonomide önemli bir kırılma anını tetikledi. Güvenli liman olarak görülen altın, zirve seviyelerine ulaştı.

ALTINDA KAYDA DEĞER ARTISLAR

Saldırı haberleri sonrası yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle, altının ons fiyatı 3.433 dolara çıkarak, rekor seviyelere ulaşma yolunda ilerledi. Bu durum, altının yeniden 3500 dolara ulaşmasına çok yakın bir rakam haline geldi.

PETROL PİYASALARINDAKİ HAFİF YÜKSELİŞLER

Petrol piyasası, 2022’den bu yana en büyük günlük artışı yaşadı. ABD ham petrolü, %7,26 artış ile varil başına 72,98 dolara yükseldi. Brent petrol ise %7 primle 74,23 dolardan kapandı. Gün içinde fiyat artışları %14’ü buldu ve Ukrayna savaşının ilk haftasından bu yana görülen en sert artış olarak kaydedildi. Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi” diye belirtiyor. Capital Economics ise, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir” ifadesini kullanıyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu sıçramanın, enflasyonu yeniden canlandırabileceğini ve bu durumun ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi oluşturabileceğini söylüyor.

ABD PİYASALARINDA PANİK SATIŞLARI

ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde meydana gelen saldırılar, Wall Street’te önemli satışları tetikledi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde büyük satışlar dikkat çekti. Bununla birlikte, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü bir hareket gösterdi. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21.000 188 seviyesine kadar geriledi. S&P 500 ise sert kayıplar vererek 5.960 seviyesine düştü. Altın ons fiyatı ise 3.447 dolara çıkarak rekor seviyelere yakın seyir izledi.