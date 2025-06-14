Ortadoğu Krizi Küresel Piyasalarda Şok Yarattı

ORTADOĞU’DA PATLAK VEREN KRİZİN PİYASALARA ETKİSİ

Ortadoğu’da başlayan yeni kriz, küresel piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya İran’ın yüzlerce balistik füze ile cevap vermesi, küresel ekonomi için yeni bir kırılma anı başlattı. Altın, güvenli liman olarak değer kazanarak zirveye ulaştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ BÜYÜK YÜKSELİŞ

Saldırı haberinin ardından yatırımcılar, panik içerisinde güvenli limanlara yöneldi ve altının ons fiyatı 3.433 dolara çıkarak rekor seviyeye yaklaşarak 3500 doları gördü. Petrol piyasası da önemli bir yükseliş yaşadı ve 2022’den bu yana en büyük günlük artışını kaydetti. ABD ham petrolü %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara yükselirken, Brent petrol %7 primle 74,23 dolardan kapandı. Gün içerisinde fiyat artışları %14’e kadar çıkıyor. Bu, Ukrayna savaşı sonrası görülen en sert yükseliş olarak kaydedildi. Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi.” derken, Capital Economics, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir.” açıklamasında bulundu. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu sıçramanın enflasyonu yeniden artırabileceğini, bu durumun ise ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi başlatabileceğini aktarıyor.

ABD BORSALARI VE YATIRIMCILARDA PANİK

ABD piyasaları açıkken, yaşanan saldırılar Wall Street’te sert satışlara yol açtı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içerisinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde önemli satışlar gözlemlenirken, savunma ve enerji hisseleri ise yukarı yönlü hareket etti. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21.000,188 seviyesine kadar geriledi. S&P 500, sert kayıplar vererek 5.960 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı, 3.447 dolara çıkarak rekor seviyesine yakın seyretti.