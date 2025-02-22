Oruç Tutamayacakların Listesi Açıklandı

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman bu ayı oruçla geçirecek, ancak bazı Müminler oruç tutamayacak. Oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanlar Diyanet tarafından açıklandı. “Kimlerin oruç tutamayacağı” sorusunun cevabı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan geldi. Peki, oruç tutamayanlar kimlerdir? İşte oruç için geçerli mazeretler.

YOLCULUK NEDENİYLE ORUÇ TUTAMAYANLAR

İslâm âlimleri, oruç tutmamayı mübah kılan mazeretleri açıklamıştır. Yolculuk nedeniyle Ramazan’da sefer mesafesi kadar bir yere (en az doksan km) gitmek için yola çıkan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Ancak niyet ettikten sonra gündüz yolculuğa çıkarsa, eğer başka bir meşru mazereti yoksa orucunu bozması doğru değildir. Başlanan ibadette mazeret yoksa tamamlanması gerek. Yolculuk bir mazeret olduğu için sefer sırasında orucunu bozan kimseye yalnızca kaza gerekir, keffaret gerekmez.

HASTALIK SEBEBİYLE ORUÇ TUTAMAYANLAR

Oruç tuttuğunda hastalığının artacağından veya uzayacağından endişe eden ya da hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorluk çekenler, daha sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması durumunda hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta sayılır.

YAŞLILIK GEREĞİ ORUÇ TUTAMAYANLAR

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar oruç tutamayabilir ve bunun yerine fidye verebilir. Bakara sûresinin 184. âyeti, bu durumu hükme bağlamaktadır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE ORUÇ TUTAMAYANLAR

İleri derecede açlık veya susuzluk sebebiyle beden ve ruh sağlığına ciddi şekilde zarar gelmesi olasılığı bulunan kimse orucunu bozabilir. Sağlık durumu düzeldiğinde bozulan oruç Ramazan sonrasında kaza edilmelidir. Eğer oruç devam ederse ve sağlığına zarar gelirse, orucunu açmaması haram olur.

ZOR VE MEŞAKKATLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

Zor ve ağır işlerde çalışmak, kişinin ibadetlerini yapmasını engelleyebilir. Böyle durumlarda çalışan kimse, oruç tutmaktan dolayı sağlığına zarar gelmesinden endişe ediyorsa oruç tutmayabilir. Bu kişiler, izin günlerinde veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidir.

GEBE VE EMZİKLİ KADINLAR

Oruç tutulması durumunda kendisinin veya çocuğunun zarar görme riski bulunan gebe veya emzikli kadınlar da oruç tutamayacaklar arasında değerlendirilmiştir. Zarar görme ihtimali kuvvetliyse bu kadınların oruç tutmamaları gerekir. Durumları normale döndüğünde tutamadıkları oruçları kaza etmeleri beklenir.