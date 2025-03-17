Oryantal Tanyeli Hayatına Veda Etti

HASTALIKLA MÜCADELE VE KAYIP

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal sanatçı Tanyeli, 2,5 senedir pankreas kanseriyle yoğun bir mücadele veriyordu ve birkaç gün önce entübe edilmiştir. Ne yazık ki, Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 4 aydır hastanede süreç geçiren Tanyeli, 27 Şubat’ta sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” açıklamasını yapmıştı.

SANAT DOSTLARINDAN DESTEK

Tanyeli, 2,5 yıl önce pankreas kanseri tanısı almıştı. Hastalığı boyunca sanatçı dostları onu asla yalnız bırakmadı ve her zaman yanında oldular. Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara gibi ünlü isimler, 12 Şubat’ta ona destek sunmak amacıyla bir konser organizasyonu gerçekleştirmişti.

TANYELİ’NİN HAYATI

Oryantal dans dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Tanyeli, yıllar boyunca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisiyle izleyicileri büyüledi. Gerçek adı Öznur Kral olan sanatçı, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Çocukluk dönemini Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Tanyeli, genç yaşlarda dansa ilgi duydu ve sahne hayatına adım atmaya başladı. 1980’lerde başladığı oryantal kariyeri boyunca dans yeteneği ve sahne enerjisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, ayrıca bir dans okulu açarak dans eğitmenliği yaptı. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma hedefiyle birçok projede yer aldı.