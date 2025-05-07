Orzaks, Ar-Ge İle Gücünü Artırıyor

ÜRÜM KAPASİTESİ VE PİYASA GENİŞLEMESİ

Orzaks, İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki fabrikasında her ay 2.5 milyon kutu üretim kapasitesiyle çalışıyor. Şirket, Amerika, Almanya, İngiltere, Polonya ve Dubai’de kurduğu firmalar aracılığıyla dijital satış ağını genişletiyor. Büyüme stratejisini desteklemek amacıyla Kazakistan’da yeni bir üretim tesisi açmayı planlıyor. Bu proje, 35 milyon Euro’luk yatırım büyüklüğüne sahip olacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik yatırım kapsamında desteklenen mikroalg temelli Ar-Ge projeleri ile bitkisel omega-3, protein ve vitamin üretimi konusunda önemli adımlar atılıyor.

Alimoğlu, 1.2 milyar TL’lik ham madde yatırımıyla Orzaks’ın global ham madde tedarik zincirinin kritik oyuncularından biri haline geleceğini ifade ediyor. Şirket, 2018 yılından itibaren probiyotik ham madde üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başladı. Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinden çeşitli kaynaklar toplayarak, 1000’in üzerinde probiyotik suşunu izole ettiklerini belirten Alimoğlu, bu çalışmaların gıda takviyesi sektörüne önemli katkılar sunduğunu söylüyor.

BİLİMSEL VE YÜKSEK KALİTE STRATEJİSİ

Orzaks’ın başarısının bilimsel ve yüksek kaliteli üretim süreçlerine bağlı olduğunu vurgulayan Alimoğlu, “Ürünlerimiz önleyici ve koruyucu sağlık alanında kullanılıyor, bazen tedavi edici, bazen tedavi destekleyici olarak tüketiciye sunuluyor. Üretimde en yüksek kalite standartlarını koruyarak tüketicinin güvenini kazanmak önceliğimiz.” diyor. Şirket, büyüme ihtiyacına paralel olarak üretim kapasitesini artırırken, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyor.