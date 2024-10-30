Osayi-Samuel’den Gelecek Meseleleri Açıklaması

FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞ İDDİALARI

Fenerbahçe ile yolları ayıracağı iddia edilen Bright Osayi-Samuel, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Osayi-Samuel, Twitch platformunda gerçekleştirdiği canlı yayında, Fenerbahçe’den yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği yönündeki söylentileri reddetti. Bu iddialara ilişkin, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim” dedi.

CANLI YAYINDA TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Osayi-Samuel, hayranlarının katıldığı canlı yayında transfer durumu hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınmadı. Geleceğiyle ilgili belirsizliklerin sürmesi, taraftarların merakını artırıyor. Oyuncunun Fenerbahçe’deki durumu ve potansiyel transfer seçenekleri, spor camiasında geniş yankı uyandırıyor.